Ich habe abgeschworen – Warum ich für die Freiheit und gegen den Islam kämpfe, Mina Ahadi mit Sina Vogt

Das Buch erschien im Original bereits 2008, hier handelt es sich um eine überarbeitete Neuauflage, die entsprechend aktualisiert Ende 2019 erschienen ist. Und leider ist auch im Jahr 2020 die Situation immer noch so, das Bücher wie dieses notwendig sind, vielleicht mehr als zuvor. Das Buch erzählt die Lebensgeschichte der Autorin, von ihrer frühen Flucht aus dem Iran in die Berge Kurdistans, als Partisanin setzt sie sich für die Emanzipation ein, bis zu ihrer Flucht nach Europa wo sie sich bis heute als Atheistin und Feministin gegen den islamischen Fundamentalismus engagiert. Unter anderem im Internationalen Komitee gegen Steinigung, außerdem gründete sie 2007 den Zentralrat der Ex-Muslime und ist in der Säkularen Flüchtlingshilfe aktiv.

Ein hartes aber auch sehr spannendes Leben und somit ist auch das Buch entsprechend lesenswert. Nach einem aktualisiertem Vorwort gibt es eine Einleitung und dann führt Mina Ahadi den Leser durch ihr Leben und teilt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Es gibt Geschichten aus ihrer Familie, der Kindheit in ihrer Heimat, natürlich über die Flucht, den Aufenthalt im Untergrund als Partisanin, Liebe, Verlust, Schmerz, Verfolgung und immer dabei – eine klare Kante gegen den Islamismus bzw. den politischen Islam. Wenn man die Geschichten der Autorin liest wird man aber auch ganz schön wütend auf das, was sich da unter dem Deckmantel der Religion abspielt (Scharia, Todesstrafe, Steinigung, Ehrenmorde, Verachtung von Frauen….) Und wenn sie beschreibt warum sie gegen das Kinderkopftuch oder die Beschneidung von Kindern kämpft dann ist das alles andere als bloße Feindlichkeit gegenüber Fremden. Man darf das Thema nicht den Rechten überlassen sondern muss falsche Toleranz ablegen und gegen menschenfeindliche Parallelgesellschaften im eigenen Land vorgehen. Und auch die, wie die Autorin sagt, „Kuscheldiplomatie“ mit den entsprechenden Ländern muss aufhören. Interessant ist auch was die Autorin zu den verschiedenen in Deutschland tätigen Islamverbänden zu sagen hat und wie sie diese beurteilt. Nicht sonderlich gut, leider, aber sie nennt die Dinge beim Namen. Als Konsequenz daraus wird sie massiv bedroht und lebt unter Polizeischutz – weil das, was sie in ihrer Arbeit macht, natürlich von einem Teil der muslimischen Männern die in der Vergangenheit leben wollen nicht gern gehört wird. Umso wichtiger, das es publik gemacht wird und gleichzeitig betont werden muss das es natürlich auch unter den Muslimen viele gibt die den Islam reformieren wollen um ein freies und gleichberechtigtes Leben leben zu können. Diese benötigen die volle Unterstützung um die Reformunwilligen zurückzudrängen. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen können, aber der Reformprozess hat begonnen und es ist wichtig das er mit den nötigen Mitteln – oftmals reichen schon Information und Bildung – vorangetrieben wird. Man muss eben auch beim politischen Islam rational und genau hinschauen und sich dann eine klare Meinung bilden – dies wurde leider in den vergangen Jahrzehnten oftmals versäumt oder Rechtspopulisten überlassen die selbst auch nicht besser sind. Ich schweife ab…., empfehlenswertes Buch, starke Frau. Voll unterstützenswert. 261 Seiten, Broschur, 18,00 Euro (dolf)

