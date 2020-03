Hope Dies – Action Begins – Stimmen einer neuen Bewegung, Extinction Rebellion Hannover

März 29th, 2020

Posted in bücher by Dolf

Transcript, Hermannstraße 26, 33602 Bielefeld, www.transcript-verlag.de

Als ich das erste mal von Extinction Rebellion hörte dachte ich mir – leider – zu aller erst was ich mir in solchen Fällen immer denke. Schon wieder eine neue AktivistInnen-Gruppe mit neuem Namen, es gibt doch wirklich bereits mehr als genug vorhandene Gruppen die alle die gleichen Ziele verfolgen…. Aber die sind eben nicht neu und eben auch nicht von den GründerInnen selbst gegründet. Denn leider scheint es auch hier so zu sein, das jeder sein eigenes „Jodel Diplom“ braucht, statt einfach bei bereits existierenden Projekten mitzumachen. Nun denn… es gibt schlimmeres.

In diesem kleinen Band (96 Seiten) kommen Extinction Rebellion (XR) AktivistInnen aus Hannover zu Wort und erläutern hier ihre Forderungen, XR-Prinzipien und Werte sowie die dazugehörigen Aktionen, verkürzt gesagt: gewaltfreier ziviler Ungehorsam. Das klingt erst mal alles gut, und kann man auch alles auf jeden Fall unterstützen, nur, hat man das eben in den letzten Jahrzehnten schon hundertmal gehört. Oder anders gesagt, nichts an diesen Forderungen ist wirklich neu, sie sind vielleicht etwas zeitgemäßer formuliert, aber ansonsten, alter Wein in neuen Schläuchen – sagte man früher. Um es nochmal zu sagen, es ist gut das sich die Leute wehren, gegen die Umweltzerstörung, -verschmutzung, den Klimawandel, den Konsum, den Kapitalismus und so weiter. Ob sie damit erfolgreicher sein werden als ihre Vorstreiter und Mitstreiter wird sich zeigen, ich befürchte eher nicht, würde mich aber freuen unrecht zu haben. Wenn man die Forderungen so liest stellt man auf jeden Fall fest das die Leute noch nicht viel von Menschen – und wie sie funktionieren – wissen und das man die eben nicht mit Fakten oder der Wahrheit mal eben so von der Richtigkeit oder Wichtigkeit überzeugen kann, leider. Und eine Öko-Diktatur ist sicher auch keine Lösung.

Dann sehen wir mal ob XR in ein paar Jahren auch eine gut funktionierende Protest-Business Firma ist oder wieder von der Bildfläche verschwindet. Es gibt das Büchlein auch als „Open Source“ zum gratis download als PDF-Datei beim Verlag. Die gedruckte Version ist gebunden. 7,99 Euro (dolf)

Isbn 978-3837650709

[Trust # 200 Februar 2020}