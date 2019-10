Gottlos glücklich – Warum wir ohne Religion besser dran wären, Philipp Möller

Oktober 23rd, 2019

Zuerst begrüßt der Autor seine Leser mit einer kurzen Einleitung, dann kommen sechzehn Kapitel die verschiedene Themen zum Inhalt haben, welche immer in eine von Philipp Möller erlebten Geschichte verpackt sind. Los gehts mit der Bus-Kampagne der Giordano Bruno Stiftung, deren Crowdfunding, dann die Ablehnung der verschiedenen Verkehrsbetriebe den Slogan gegen den Glauben zu schalten und die Idee einfach mit einem gemieteten Bus eine Tour durch verschiedene Städte zu machen und dann natürlich auch durchzuführen. Weiter mit der Problematik der Zwangsverchristung von kleinen Babys bzw. jungen Menschen.

Eine Geschichte von seiner Zeit an der Uni sowie ein Bericht von seiner ersten Teilnahme an einer Talkshow (Mehr Schein als Heiligkeit – wie glaubwürdig ist die Kirche?). Woher die Kirchensteuer kommt und wie sein Austritt aus der Kirche verlief und damit noch auf ihn zukommenden Probleme. Aus seiner Zeit als Lehrer an einer Schule, gibt er auch noch eine Story zum besten, wo es Stress mit einer zu religiösen Religionslehrerin gibt und es darum geht den Kids klarzumachen wie doof Religion ist, ohne das so auszudrücken. Weihnachten und wieso das von den Christen auch nur übernommen wurde und eigentlich ein altes Fest zur Wintersonnenwende ist. Weiter mit der Diskussion darüber warum Beschneidung eine Körperverletzung ist. Kopftuchdebatte mal anders. Und zum Schluss dann das Thema Tod und wer und warum jeder das Recht hat selbstbestimmt aus dem Leben zu treten. Das sind alles prima Themen, sicher nicht neu, aber solange sich das nicht ändert muss man eben immer wieder die gleichen Argumente bringen. Nützt ja nichts. Die Art wie es Philipp Möller hier getan hat ist eigentlich ganz nett, weil es eben Geschichten sind, die nicht so trocken sind. Am Anfang ist das ein wenig nervig, wenn bereits Geschehenes vermeintlich wortwörtlich nacherzählt und dadurch natürlich auch irgendwie nachbearbeitet wird. Zumal Möller sehr kreativ und bildreich zu schreiben versteht entsteht manchmal der Eindruck – komm doch zum Punkt. Aber entweder die Geschichten werden besser oder der Leser gewöhnt sich an das Format. Spätestens nach der etwas in die Länge gezogenen Story von der ersten Talkshow kommt das ganze flüssig, unterhaltsam und natürlich immer mit dem wichtigen und richtigen Inhalt daher. Für den geübten Gottlosen der schon länger ohne Religion glücklich ist, kein muss aber eine unterhaltsame Lektüre die bereits Bekanntes auffrischt. Für Leute die noch nicht sicher sind oder noch mehr überzeugende Argumente benötigen und natürlich für Gläubige aber auf jeden Fall ein muss. Das man dann noch einiges an medizinischen Details über die Beschneidung der Vorhaut und deren Folgen erfährt, was erst mal gar nichts mit der Religion zu tun hat, war für mich noch eine neue Erkenntnis für die es sich schon gelohnt hat das Buch zu lesen. 320 Seiten, broschiert. 14,99 Euro (dolf)

