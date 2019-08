FLIGHT aus aus #143, 2010

August 28th, 2019

Trust: What are your future plans?

Flight: Get high.



Interview mit Flight (Mississippi, USA)



Flight klingen, wie wenn Hasil Adkins die Cramps covert, derweil diese gerade Flipper nachspielen. Armin / X-Mist Records hatte mir diese neue Band empfohlen und mich auch beim Interview unterstützt (danke noch mal), die Band ist heiß und neu. Noch die Beschreibung aus der X-Mist-Liste zu der neuen Ten Inch und ihr wisst Bescheid: „Nach zwei Singles auf HoZaC und SWEET ROT RECORDS, gibt’s hier 4 weitere Songs der One-man band FLIGHT aus Mississippi – und was für welche! Gnadenlos verzerrter und knalliger LoFi-Punk, mit einem mitreißenden Kick und Ohrwurm-Qualitäten. 90er-Jahre Fuzz trifft auf Glam-Punk, die perfekte Kombination aus JESUS & MARY CHAIN mit CHEAP TRICK… oder so? Jedenfalls das Beste aus der ganzen LoFi-Ecke!”.

Hi Steven, guten Tag von Frankfurt nach Mississippi, wie ist das Wetter bei euch?

Regnerisch, kalt und unangenehm ist es, irgendwie trotzdem schön. Ich habe den ganzen Tag geschlafen und ein paar Mixe gemacht.

Wo lebst du und was machst du dort?

Ich lebe im Staat Mississippi in der Stadt Taylor, direkt außerhalb von Oxford. Wir liegen ca. eine Stunde südlich von Memphis. Jetzt gerade denke ich darüber nach, wie die Beerdigung von Jay Reteard dort werden wird. Ich denke, es wird sehr traurig werden, es ist einfach so scheisse traurig, so eine Verschwendung, so ein Verlust.

Und, wie war es dann bei der Beerdigung?

Ich war nicht da, aber am Tag als ich deine ersten Fragen beantwortete, war der Tag, wo sie stattfand, deshalb dachte ich darüber nach.

Magst du Hasil Adkins? Denkst du, er ist der Erfinder des Konzeptes „Ein Mann“ Band?

Yeah, Hasil Adkins ist ein Genie. Ich finde es ist sehr witzig, wie er einfach davon ausging, dass Hank Williams einfach all die Instrumente selber spielte. Ich hörte, er wäre ein Kumpel des „Dancin´outlaw up in boone county“ gewesen, weißt du, wovon ich rede? Es gibt eine großartige Dokumentation über diesen Typ. Egal, es macht auf jeden Fall Sinn, dass die zwei Kumpels waren. Ich hörte viele gute Geschichten über Hasil, aber traf ihn unglücklicherweise nie.

Keine Ahnung, wer ist der, der „dancin‘ outlaw up in boone county“?

Das ist ein Typ namens Jesco White, ein Stepp-Tänzer aus Appalachia und das ist einfach ein völlig verrückter Typ, schwer zu erklären, aber hier ist der Trailer der Dokumentation über ihn

(http://video.google.com/videoplay?docid=-8360697575044509579#) und du kannst mehr über ihn hier lesen: http://en.wikipedia.org/wiki/Jesco_White (Anm. Jan: was man unbedingt machen sollte).

Ist Flight dein erstes Musik-Projekt, deine erste Ein Mann Band? Das könnte ja gerade bei Konzerten sehr langweilig sein, wenn man nicht der geborene Entertainer ist, spielst du live mit mehreren Leuten?

Nun ja, ich glaube, dass Ding mit der Ein Mann Band ist etwas irreführend. Es ist keine Ein Mann Band im Sinne wie es Hasil Adkins, BBQ oder Bob Log III sind. Ich nehme einfach nur alleine auf. Zurzeit sind wir vier Leute, ich selber mitgezählt, die in der live Band spielen. Wie wir so touren sollen, weiß ich nicht, aber es hört sich live am besten mit fünf Leuten an. Ich hatte super viele Musikprojekte. Flight ist das erste, das mir was bedeutet und das erste, mit dem ich weitermachen will.

Heißt das, wenn ihr mit fünf Leuten live spielt, dass sich die Songs anders anhören, als deine Ein-Mann-Aufnahmen? Ist dann „Flight live“ was ganz anderes als „Flight auf Platte“?

Ich persönlich denke das nicht, aber wir haben bislang noch nicht live mit fünf Leuten gespielt. Bislang waren es nur 3 Gitarristen und ein Schlagzeuger. It’s nice cause the high-end is so crowded. Extreme Mixe gefielen mir immer, wie diese in denen der Fokus total durchknallt. Die ganzen 90er Platten klingen so voll, ich fand das langweilig, wie jede Frequenz genau im Mix ist. Egal, ich denke, Flight ist live sehr ähnlich, wie es auch auf Platte ist, also was ich alleine aufnehme. Es ist nur ein bisschen größer, und hat einen etwas mehr gerade aus Rocksound, nicht so einen Psychsound.

Mississippi hat eine lange Tradition des Delta Blues, Fat Possum Records, fühlst du dich dieser Szene verbunden oder siehst du dich mehr mit Leuten wie Ty Segall oder Blank Dogs verbunden?

Ich fühle mich keinem wirklich verbunden. Es gibt meiner Meinung sehr viele Leute meines Alters in den USA und woanders, die alle die gleichen Klassiker hören und alle den Scheiss wiederauskotzen und ihre Duftnote hinterlassen. So war es immer und so ist es immer noch, denke ich. Ich bin mir sicher, die von dir erwähnten Leute würden das gleiche sagen, einige von den Typen kenne ich und habe mich mit ihnen unterhalten. Aber jetzt zu sagen, dass wir durch irgendetwas anderes als geschmackliche Übereinstimmungen verbunden sind, wäre einfach totaler Bullshit, meiner Meinung nach. Ich finde, dass die Menschen dazu tendieren, sich nachträglich an anderen festzuklammern. Zumindest war das für mich so.

Schöner Misfits-Schädel auf der großartigen 10“ von dir. Hast du Verbindungen zu Punks, vielleicht, wenn du mit Punkbands zusammen spielst live?

Verbindungen mit Punks? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst, aber Punk ist irgendwie Bullshit. Es ist lustig, darüber zu reden und der Spirit von Punk ist im Allgemeinen großartig – aktiv sein, jung sein und all der Scheiss… Aber ich kenne zu viele Leute, die sich selber limitieren, damit sie in dem Rahmen der Punkästhetik drin bleiben und das sieht doch mehr nach hippem Bullshit aus und ein Haufen Genre-Quatsch. Ich weiß nicht. Ich sah einige Threads auf Terminal Boredom, in denen die Leute darüber reden, was Punk und was nicht Punk ist. Ich sag dir, was nicht Punk ist.

Vor einem Computer sitzen und darüber posten, was Punk IST. That shit is nerve wracking, von daher, keine Ahnung. Für mich ist Talking Heads und Suicide und James Chance und Ariel Pink alles Punkmusik. Wegen den Misfits, ich bin eigentlich kein besonders großer Fan von ihnen. Der Typ, der das „Kill Shaman“ Cover machte, James heißt er, hat einen dieser Seelensammler-Typen in einem alten Horror-Magazin gefunden. Es hat nichts mit den Misfits oder einer anderen Band zu tun. Ich mag es einfach, wie das Cover aussieht. Viel schönes Gefüge und all so was.

Auf deiner myspace-Seite gibst du deine Einflüsse an, du sprichst von “This Heat, DAF, Jesus and Mary Chain, Chrome, Nirvana, Beach Boys, Rocket from the Tombs, Buzzcocks, Wire”. Die einzigen, die ich auf der Ten Inch wirklich höre, waren Jesus and Mary Chain, ansonsten hatte ich mehr Cramps und Flipper im Ohr, ist dieser Eindruck völlig falsch?

Yeah, diese Mypsace Einlüsse-Sektion ist wirklich irgendwie bescheuert, aber ja, ich mag beide von dir erwähnten Bands. Ich würde nicht sagen, sie sind jetzt besonders große Einflüsse. Aber ich bin froh, dass du sie raushörst. Ich nehme das als großes Kompliment.

Hast du schon Touren in den USA gemacht?

Bislang noch nicht, aber ich hoffe, dass da was klappt. Wir haben gerade erst anfangen, Konzerte zu buchen. Die ersten zwei sind nächstes Wochenende.

Was sind deine Zukunftspläne?

Get high.

Velvet Underground mit Nico oder ohne sie?

Das ist alles verdammt gut, aber Sachen sind normalerweise besser, wenn Frauen involviert sind, nachdem das gesagt ist… Ich denke, Moe Tucker höre ich genauso gerne wie Nico, aber ich wünschte, Moe hätte bei mehr Songs gesungen. Sie und Kim Deal sind zwei sehr unterrepräsentierte jedoch großartige Sängerin in ihren originalen Bands.

Fuck, das ist interessant zu hören, ich denke das gleiche, besonders im Hinblick auf Kim Deal. Sorry, musste ich einfach noch los werden, magst du den Breeders Kram?

Ha ha, kein Thema. Yeah, die Breeders sind unglaublich, genauso wie The Amps. Es ist einfach verrückt, wie wenig Songs sie für die Pixies gesungen hat. Aber vielleicht wird es dann einfach etwas total besonders, wenn „Gigantic“ irgendwie läuft.

Großartig. Hast du den Lieblingssongs von den Breeders?

“Doe” von der “Pod” und “Bragging party” von Amps-Platte “Pacer” liebe ich sehr, aber ich könnte den ganzen Tag lang Kim Deal hören. Ich denke, ich hab mehr oder weniger bewusst beide Songs in meinen neuen Kram verwendet.

AC/DC oder Kiss?

Ernsthaft? KI$$ auf jeden Fall. Fuck AC/DC.

Hast du noch einen Gruß an unsere Leser?

Fuck you, slimeballs.

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: myspace.com/inflighttunes

