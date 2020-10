Feminismus – Die Illustrierte Geschichte der Weltweiten Frauenbewegung, Jane Gerhard und Dan Tucker

Oktober 1st, 2020

Der Untertitel sagt eigentlich alles zum Inhalt, lesenswerte Texte für alle die an der Geschichte der globalen Frauenbewegung und dem damit einhergehenden Kampf um weibliche Gleichberechtigung interessiert sind – und es sollten alle sein! In mehreren Kapiteln werden die Themen Wahlrecht, reproduktive Freiheit, Ehe- und Eigentumsrechte, Gleichstellung am Arbeitsplatz, unterdrückende Vorstellungen von weiblicher Schönheit in der Kunst, Rassengleichheit und LGBTQ-Rechte behandelt.

Es gibt einen Einblick in feministischen Strömungen, Entwicklungen und Ereignisse aus 150 Jahren und porträtiert die Frauenrechtlerinnen (u.a. Emmeline Pankhurst, Marie Stritt, Simone de Beauvoir, Gloria Steinem, Chimamanda Ngozi Adichie…). , die diese soziale, politische und kulturelle Bewegung getragen und bis heute geprägt haben. Der Band ist reich bebildert mit historischen Fotografien und Dokumenten sowie vielen künstlerischen Darstellungen. Das ganze auf 256 Seiten, natürlich gebunden. Es geht zwar um die weltweite Geschichte, aber ganz klar mit dem Schwerpunkt auf USA/UK bzw. eben aus amerikanischer Sicht. Sobald das Autorenduo vom Kernthema abweicht (Sklaverei zum Beispiel) merkt man gleich das sie hierzu eine allgemein verbreitete ziemlich oberflächliche und auch mal falsche Einstellung zum Thema haben. Auch wie sie die Rolle der Frau im Islam darstellen dürfte leider nicht ganz der Realität entsprechen und kommt generell in dem Buch viel zu kurz. Abgesehen davon ist es spannend und traurig zugleich zu lesen wie wenig und wie spät die Frauen zu ihren Rechten gekommen sind und welchen langen Weg sie gegangen sind und unglücklicherweise noch gehen müssen. Denn auch im 21. Jahrhundert sind wir selbst in sogenannten zivilisierten Ländern noch weit davon entfernt eine gewünschte Gleichberechtigung erreicht zu haben, von anderen Gegenden wo Frauen noch aktiv stark unterdrückt werden erst gar nicht zu sprechen. Es gibt noch viel zu tun, dieses Buch ist hilfreich da es den Blick in die Vergangenheit mit sehr aktuellen Fragestellungen der Gegenwart verknüpft. Für Menschen die im Thema drin stecken, sicher nicht viel neues, aber eine schöne Zusammenfassung, die im Detail sicher noch deutlich ausführlicher sein müsste – aber dafür gibt es speziellere Bücher für jene die da noch tiefer eintauchen möchten. 32,00 Euro (dolf)

