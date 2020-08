Die Bedeutung des Glaubens – Religion aus der Sicht eines Atheisten, Tim Crane

Juli 31st, 2020

Posted in bücher by Dolf

Eigentlich bin ich ja ein großer Freund von der detaillierten Betrachtung der Dinge, um festzustellen wie sie eben sind. Das macht der Autor hier, allerdings geht mir das dann doch ein wenig zu sehr in Richtung Gedankenakrobatik, nur um am Ende festzustellen das man religiös-gläubige in der Regel mit guten Fakten nicht von ihrem Glauben abbringen kann. Warum das so ist, wie es dazu kommt und warum man das bis zu einem gewissen Grad tolerieren soll wird hier ausführlichst beschrieben. Das ist wahrscheinlich meist oft richtig und – traurig genug – auch viele der Schlüsse die Crane zieht… so das man Religion wohl niemals wird abschaffen können, weil eben der Großteil der Menschen (4,6 von 7 Mrd. Menschen weltweit – wo auch sonst…) in der ein oder anderen Form religiös ist.

Das Kinder die in ein religiöses Milieu geboren werden auch ohne Indoktrinierung der Eltern gläubig werden können ist sicher wahr, ob es richtig ist, wieder was anderes. Es finden sich hier einige gute Gedanken, aber die sind so spärlich auf die fast 200 Seiten verteilt das es sich nicht wirklich lohnt das Buch zu lesen. Auch wenn sich natürlich die ein oder andere Frage stellt, wenn man anerkennt das die (religiöse) Identität der Menschen durch Wissen und Fakten nicht so leicht zu ändern ist und man das deshalb tolerieren sollte. Allein schon aus dem Grund weil es nicht durch Aufklärung zu ändern ist, was bedeutet das wenn man es auf die gesamte Gesellschaft und deren, oft mal falsches zumindest aber kritikwürdiges Verhalten anwendet? Dann kann jeder tun und lassen was er will, solange sich die Person im Rahmen des Gesetzes bewegt (was ja schon lange genau so läuft – und oft schief) – in dem Fall, ist es wohl an der Zeit, einige Gesetze anzupassen. Oder anders gesagt, man kann die Menschen in der Regel nur durch Verbote lenken und auch das gelingt eher schlecht als recht. Insofern ist das um was es in dem Buch geht, eigentlich ganz weit vorn. Weshalb hat es mich dann über lange Strecken doch gelangweilt…. Es war dann wahrscheinlich doch die Art der rangehensweise des Autors. Muss wohl jeder Leser selbst entscheiden. Gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3518587393

[Trust # 202 Juni 2020]