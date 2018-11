Die 68er – Cartoons, Saskia Wagner

November 27th, 2018

Lappan Verlag, Würzburger Straße 14 26121 Oldenburg, www.lappan.de

2018 jährt sich die 68er-Bewegung zum fünfzigsten Mal. Deshalb beschäftigen sich die hier versammelten Cartoonistinnen und Cartoonisten (36 an der Zahl)

nochmal damit – „Fliegende Pflastersteine, Blumen im langen Haar, Vietnamkrieg, Studentenunruhen, Sex, Drugs and Rock’n Roll“. Es ist ein Blick zurück auf diese besondere Zeit, mit der man sich auseinandersetzt und gleichzeitig aktuelle Bezüge herstellt. Das ist oft lustig, komisch und manchmal auch ziemlich traurig. Es gibt eine kurzes Vorwort von Saskia Wagner sowie „Anmerkungen“ von Gerhard Kromschröder. Eine sehr unterhaltendes und kurzweiliges Buch, welches aber nicht nur dem Spaß dient sondern auch zum Denken anregt. Das Buch ist gleichzeitig Ausstellungskatalog von zwei Ausstellungen die in Bremen und Kassel stattgefunden haben.128 Seiten, gebunden, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830334873

[Trust # 192 Oktober 2018]

