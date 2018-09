Das Unbuch des Jahres – Schwarwel

September 26th, 2018

Posted in bücher by Dolf

Glücklicher Montag, Kochstr. 132, 04277 Leipzig, www.gluecklicher-montag.de

Und hier das siebte Bändchen, wieder voll-farbig und natürlich aus der Schaffensperiode 2017/2018. Auch in diesem Buch wird das beste aus seiner täglichen Ereigniskarikatur präsentiert (die immer noch in verschiedenen Publikationen gedruckt wird, der Künstler scheint da nicht sehr wählerisch zu sein). Nach wie vor sind die Schlagzeilen/Meldungen passend zu seinen Karikaturen mit abgedruckt weil das einfach Sinn macht. Wie immer ist Tageskarikatur eine mittelschwere Aufgabe (auch wenn es einem täglich sehr einfach gemacht wird und gleichzeitig dann doch schwer…), welche von Schwarwel aber nach wie vor kritisch und meist auch humorvoll durchgezogen wird.

Seinen Stil hat er gefunden und ich mag den. Auch diesmal war das durchlesen und angucken ziemlich kurzweilig und sehr unterhaltend. Immer wieder interessant wie man sich an die Ereignisse erinnert, die man eigentlich schon wieder vergessen hat, zwar wiederholt sich vieles, aber dafür kann ja der Karikaturist nichts. Gute 100 Seiten (A5, broschiert). 12,90 Euro (dolf)

Isbn 978-3981761542

[Trust # 191 August 2018]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.