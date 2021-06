Das System ist am Ende. Das Leben geht weiter – Verantwortung in Krisenzeiten, Meinhard Miegel

Mai 27th, 2021

Hier ist eine Sammlung von sehr kurzen Texten (ab 2017) vertreten, die der Verlag in diesem Bändchen veröffentlicht. Meist geht es darum das Wachstum endlich ist, das Wohlstand und die Ziele der Gesellschaft neu definiert werden müssen und noch ein paar andere, völlig richtige, Beobachtungen was hier so alles schief läuft. Das ist nie verkehrt, aber halt überhaupt nicht neu. Wenn man sich dann mal ansieht was der heute über 80jährige Autor so in der Vergangenheit getan hat, muss man erfreut feststellen, das er einige Irrtümer seines Lebens offensichtlich erkannt hat. Besser spät als nie.

Aber man wird den Verdacht nicht los, das hier mal wieder einer Sonntagspredigten unter die Leute bringt um ihnen klar zu machen das es in Zukunft nur noch Wasser geben kann, selbst sich aber an dem Wein labt, den er in den Jahren zuvor durch genau das Treiben, das er jetzt kritisiert, gehortet hat. Das ist natürlich spekulativ, dennoch bleibt zu hoffen, das der Autor das was er mittlerweile von sich gibt, auch in seinem täglichen Leben lebt. Außerdem lässt er einige wichtige Teile (wie zum Beispiel den Umgang mit anderen nicht-menschlichen Lebewesen) komplett außen vor – weil hier seine Einsicht noch nicht so weit ist? Unabhängig davon, ist hier nichts an neuer Erkenntnis zu lesen, nur viel bereits zigmal aufgeschriebenes Richtiges. Insofern kann man sich das auch getrost sparen, wenn gleich es sich wirklich sympathisch und kurzweilig liest. 153 Seiten, gebunden, 18,00 Euro (dolf)

