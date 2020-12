Das ist keine Propaganda – Wie unser Wirklichkeit zertrümmert wird, Peter Pomerantsev

November 29th, 2020

Posted in bücher by Dolf

Eigentlich ein ziemlich gutes Buch, leider hat sich der Autor entschieden seine Familiengeschichte mit dem KGB darunter zu mischen, das ist grade am Anfang sehr verwirrend, im Laufe des Buchs gewöhnt man sich dran, aber ich finde trotzdem es wäre besser gewesen beides zu trennen, auch wenn es natürlich zusammenhängt. Denn auch in der ehemaligen UDSSR wurde manipuliert und gelogen und das Volk verarscht. Denn darum geht es in dem Buch, wie heutzutage durch Politiker (Trump, Putin….), Trolle, Bots und Hacker versucht wird die Realität zu verändern indem man mit „alternativen Fakten“, Halbwahrheiten und Lügen arbeitet – es handelt sich um eine neue Art des Desinformationskrieges der global tobt.

Der Autor zeigt anhand von unterschiedlichen Beispielen (Online Aktivisten in Serbien, Mexiko, Sankt Petersburg, Russland und den Philippinen werden besucht und ihre Arbeit vorgestellt), warum immer mehr Menschen immer wieder auf den Quatsch hereinfallen (weil die Kampagnen nicht mit Fakten arbeiten sondern nur die Gefühle/ Emotionen der Empfänger ansprechen) und oftmals entsprechende Politiker sogar wählen. Was dann wiederum dazu führt das bestehende Grundwerte und Demokratien systematisch ausgehöhlt, destabilisiert und letztendlich zerstört werden. Dies geschieht häufig in Zusammenarbeit von völlig unterschiedlichen oftmals sogar verfeindeten Gruppen die aber trotzdem an einem Strang ziehen – dem kleinsten gemeinsamen Nenner. (siehe die „Anti Corona Demos“ derzeit) Dies wird gezielt gesteuert und wie man an den Beispielen sehen kann funktioniert das auch prima. Das ist alles ziemlich beängstigend, weil dadurch klar wird das die Masse der Menschen überhaupt nicht mehr auf Fakten und Wahrheiten reagiert sondern nur noch fehlgeleiteten Emotionen/Gefühlen folgt. Das wird hier mehrmals deutlich erklärt und belegt. Auch die Familenengeschichte von Pomerantsev ist durch aus spannend und gut zu lesen und letztendlich passt sie auch gut in das Buch, nur ist es nicht sonderlich hilfreich immer wieder von der einen Geschichte zur anderen zu springen. Deshalb würde ich tatsächlich empfehlen zuerst die Geschichte zu lesen (Text ist kursiv) und dann den Rest des Buchs – da ich das noch nicht gemacht hab, weiß ich natürlich nicht ob das gut funktioniert, aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Denn, das Buch stützt sich auf Artikel die bereits im The Guardian, American Interest, Granta und dem London Book Review erschienen sind. Es handelt sich also auch nicht um einen zusammenhängen Text der in sich schlüssig ist, sondern um viele verschiedene Recherchen zum gleichen Thema. Somit muss das Hirn hier ziemlich viel strukturierende Arbeit leisten, ich finde das hätte man irgendwie besser präsentieren können. Trotz alledem, das Buch ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr beängstigend und auf jeden Fall empfehlenswert. Auch wenn man dabei und danach ganz leicht, berechtigterweise, ziemlich schlechte Laune haben kann wenn man sieht was hier grade passiert. Und man kann sich tatsächlich die Frage stellen. „Wird die Demokratie das Internet überleben?“ 295 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3421048240