Cartoons gegen Rechts! – Dennis Metz (Hrsg.)

Januar 29th, 2019

Lappan Verlag, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Damit kann man nichts falsch machen und so ist es auch mit diesem Band. 21 Cartoonistinnen und Cartoonisten zeigen in über 120 Cartoons warum Rechte blöd sind und meist eben nicht „recht“ haben. Ein kurzes Vorwort von Andreas Hollstein und schon legen die ZeichnerInnen (u.a. Katharina Grewe, Michael Holtschulte, Kittihawk, Reiner Schwalme, Schwarwel, Gerhard Seyfried) mit ihren kritischen und dennoch oft lustigen Karikaturen los und stellen rechte Gedanken bloß. Eigentlich ist jeder einzelne Cartoon ein Volltreffer und sie unterscheiden sich nur in Nuancen in der „Lustigkeit“, denn eigentlich ist es ja gar nicht lustig. Aber, man darf auch bei diesem Thema seinen (kritischen) Humor nicht verlieren.

Dies ist hier hervorragend gelungen, man wird gut unterhalten und es wird auch der ein oder andere Denkanstoß gegeben. Bis Februar 2019 werden die „Cartoons gegen Rechts!“ in der Havengalerie in Vegesack bei Bremen ausgestellt. 128 Seiten, gebunden, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830335078

[Trust # 193 Dezember 2018]

