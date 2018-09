Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack – Til Mette

September 26th, 2018

Schön aufgemacht und aufwändig produziert zeigt dieser Sammelband auf 128 Seiten (Format 20 x 2 x 23,3 cm ) die besten Cartoons von Til Mette der letzten Jahre. Mette ist einer der bekannteren Karikaturisten (u.a. hat er seit 1995 jede Woche eine Seite im Stern) in diesem Lande und sicherlich auch einer der besten. Eben auch weil er inhaltlich überzeugen kann und den Witz meist wirklich gut rüberbringt.

Es macht Spaß sich das Buch durchzublättern, sehr kurzweilige Angelegenheit und schon auf Seite 10 musste ich lauthals lachen “Das heißt jetzt ‘Untenrum-Gasse’! Sackgasse war nicht geschlechtsneutral genug.” Ein kurzes Vorwort von Wigald Boning soll nicht unerwähnt bleiben. Für Cartoon-Fans unbedingt empfohlen. 14,99 Euro (dolf)

