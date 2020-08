Alternative Wirklichkeiten? – Wie Fake News und Verschwörungstheorien funktionieren und warum sie Aktualität haben, Katrin Götz-Votteler und Simone Hespers

Juli 31st, 2020

Transcript, Hermannstraße 26, 33602 Bielefeld, www.transcript-verlag.de

Was im Untertitel gefragt wird, wird von den Autorinnen hier ganz gut, sehr ausführlich und verständlich erklärt. Wenn man zum Thema noch nicht so viel gelesen hat und sich mal informieren will, was es mit diesen Fake News so auf sich hat, wo die herkommen, warum und wie sie entstehen und wie sich sich verbreiten, dem gibt dieses Buch einen sehr guten Einblick. Aber neben Verschwörungstheorien und Fake News geht es in den neun Kapiteln auch noch um: „Krisen- und Umbruchphänomene“, „Das Weltbild des Donald Trump“ oder „Was hat es mit ‚alternativen Fakten‘ auf sich“, „Die traditionellen Massenmedien“, „Digitale Medien“, „Sprache und die Erfassung von Wirklichkeit“, „Die Macht der Bilder, Wirklichkeiten zu zeigen“, „Populismus“ sowie den viel zu kurzen Schluss: „Wie umgehen mit Fake News und Verschwörungstheorien“.

Hier steht überall sehr viel richtiges drin, aber wenig neues. Somit ist das Buch vielleicht für Einsteiger ganz gut, für Menschen die aber im Thema drin sind, ist es nur eine gute Auffrischung und Erinnerung an die unterschiedlichen Thematiken und Fakten. 209 Seiten, Taschenbuch, 19,99 Euro (dolf)

