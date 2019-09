Alles könnte anders sein – Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, Harald Welzer

September 25th, 2019

Posted in bücher by Dolf

S.Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt, www.fischerverlage.de

Dies ist das erste Buch das ich von dem „Zukunftsarchitekt“ und Soziologen Welzer in die Hand bekommen habe und somit kenne ich seine anderen Bücher nicht, dennoch liest sich das hier wie eine gute Zusammenfassung aus seinem bisherigen Schaffen. Das Buch ist unterteilt in drei große Kapitel: „Wiedergutmachen“, „Alles könnte anders sein“ und „Der neue Realismus“. Am Anfang erklärt der Autor das am Kapitalismus nicht alles schlecht war und es geht um die Widersprüchlichkeit von freien Menschen in Gesellschaften, Mythen werden beim Namen genannt und es ist Zeit für die Wirklichkeit.

Im zweiten Teil gibt Welzer dann 17 Legos (Bausteine) für eine andere Zukunft an die Leser weiter (Wirtschaft, Autonomie, Fähigkeiten-Möglichkeiten-Bedürfnisse, Arbeitsreduktion, Nachhaltigkeit-Zeitwirtschaft, Gerechtigkeit, Solidarität, Mobilität, Boden-Pässe-Grenzen, Beziehungen-Kommunikation-Liebe, Freundlichkeit, Zeit, Institutionen, Infrastrukturen, Verschiedenheit-Erfahrung, Sinn). Nach einem kurzen Zwischenspiel mit dem Titel „Modulare Revolutionen“ geht es dann im abschließenden Teil realistisch um: Sinn, Migration, Solidarität, Wirtschaft, Stadt, Arbeit, Zeit, Digitalisierung, Bildung Wiedergutmachen und Zukunftsbilder. Das Ende sind 11 Merksätze zum neuen Realismus. So weit, so gut, hier steht vieles absolut richtiges das theoretisch ein gutes Leben für alle ermöglichen könnte. Welzer stellt vieles in Frage, nicht nur den Zwang der Wirtschaft ständig zu wachsen, er geht noch einen Schritt weiter und fragt warum sich denn hier jeder über seine verdammte Arbeit definiert. Solche richtigen aber tief in die vorhandene Gesellschaft eingreifende Überlegungen macht er des öfteren auf sehr überlegte Weise und immer gut zu lesen. Das macht Spaß, weil man denken könnte das es doch relativ einfach ist mit dieser Beschreibung hier ein besseres Leben für alle zu schaffen. Das dem so nicht ist, wissen wir, weil wir wissen das gute Ideen und Fakten in der Regel nicht ausreichen die Menschen von etwas zu überzeugen – weil es so fest gesellschaftlich verankert ist, das eben auch die überzeugendsten Argumente nicht im Stande sind Menschen zu einem umdenken und sogar noch zu einem anderen Handeln zu bewegen. Das weiß auch der Autor, spricht es kurz in völlig korrekter Form an, aber dann ist es irgendwann auch kein Thema mehr und das eigentliche Hauptproblem wird von all den wirklich guten Zukunftsideen – die allerdings nun auch nicht wirklich neu sind – überstrahlt. Das ist kein Problem an sich, weil es Freude bereitet zu lesen wie es sein könnte und es Spaß macht mitzubekommen wie Welzer den Großteil des Alltags der meisten als ganz großen Mist darstellt – ohne das den Leuten vorzuwerfen. Das kann man nämlich auch nicht. Dennoch wird es wohl eher länger als kürzer dauern bis sich die hiesige Gesellschaft, geschweige denn die ganze Welt, so ändert wie sie sich ändern könnte. Denn mal abgesehen von den ganzen Leuten die es nicht besser können als sie es tun, gibt es immer noch viele die einfach ganz andere Interessen haben und völlig uneinsichtig in Bezug auf Veränderungen sind oder wieder andere die einfach schlicht überfordert sind wenn ein Großteil ihrer bisherigen Identität in Frage gestellt, beziehungsweise umgedreht wird.

Was mir hier ein wenig zu kurz kommt ist die vorhandene Problematik von religiösem Glauben, obwohl er es immerhin in einem Nebensatz erwähnt, sowie das auf die notwendige Änderung von Nahrungsgewohnheiten nicht eingegangen wird. Denn auch das ist ein großes Problem, was hier aber nicht wirklich thematisiert wird. Das Buch tummelte sich immer mal wieder in den Bestsellerlisten, was auf jeden Fall nichts schadet. Aber auch für Leute die in der Materie stecken finden sich hier zum wiederholten male gute Ideen und Ansätze – denn, wir brauchen tatsächlich nicht die „große Revolution“, sondern müssen nur das Vorhandene neu zusammensetzen. Aber auch das ist schon eine mehr als schwere Aufgabe, gehen wir sie an. 320 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3103974010

[Trust # 197 August 2019]