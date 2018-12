Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren Ausgaben #26 (1991) bis einschließlich Ausgabe #30 (1991) online.

Dezember 4th, 2018

Mit u.a. Aufruf “Keine Pelztiermesse in Frankfurt”, Citizen Fish, Caspar Brötzmann Massaker, Leatherface, Charly’s War, Chumbawamba, Moving Targets, Sepultura, Sick Of It All, Kina, KAPU Linz, Gray Matter, Schwarze Feuer, Universal Congress Of…

Klickt einfach auf „Backissues“ auf unserer Seite und dann runterscrollen:

>>>Bitte vergesst nicht den Spenden-Button zur einfachen Unterstützung <<< Danke!

Hier der Inhalt in der Kurz-Übersicht:

#26/02-1991

Beck Session Group, Join Our Hour At: Radio Placebo, Keine Pelztiermesse in Frankfurt Aufruf, Tech Ahead, Didjits

#27/04-1991

Citizen Fish, Caspar Brötzmann Massaker, Leatherface, Charly’s War

#28/06-1991

Chumbawamba, Heads Up, ROIR Cassettenlabel, Geteilte Köpfe, Toy Factory

#29/08-1991

Boxhamsters, Moving Targets, Sepultura, Sylvia Juncosa, KAPU Linz, Assasins Of God, Israelvis, Marxta Eta Borroka, Primus, Pigmy Love Circus

#30/ 10-1991

Schwarze Feuer, Universal Congress Of, Sick Of It All, Soulstorm, Kina, Gray Matter, Strangemen, Jones Very, Chrysanthemums, Jelly Phlegma

