21 (1990) bis einschließlich Ausgabe # 25 (1990) jetzt online

Oktober 2nd, 2018

Posted in news by Dolf

Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren Ausgaben # 21 (1990) bis einschließlich Ausgabe # 25 (1990) online.

Klickt einfach auf „Backissues“ auf unserer Seite und dann runterscrollen:

>>>Bitte vergesst nicht den Spenden-Button zur einfachen Unterstützung <<< Danke! Hier der Inhalt in der Kurz-Übersicht: #21/01-1990 Mudhoney, Arm,Wrecking Crew, Bitch Magnet,Underdog, Amphetamine Reptile Tom Hazelmyer,Dezerter, All, Verbal Abuse, X-Ray Spex, Fugazi Nachtourbemerkungen, Cosmic Psychos, Mumia Abu-Jamal KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#22/03-1990

Noise Annoys, Lazy Cowgirls, Visual Discrimination, Cateran,

Stupids, Chemical People

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#23/05-1990

Stengte Dörer, Hell’s Kitchen, Urge, D. I.,Trottel

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#24/09-1990

D. O. A., Big Chief, Corrosion Of Conformity, Shudder To Think, Mega City Four, Flower Leperds

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#25/11-1990

Jane’s Addiction, Do Or Die, Alice Donut, L7/Babes In Toyland, Celebrity Skin, Evil Horde, Bored

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.